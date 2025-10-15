Scemi smettetela di scrivere ca**ate | la rabbia di Matilde Lucidi Così la figlia di Bianca Balti mette a tacere chi le dà della raccomandata

Esordire nel mondo della moda calcando una delle passerelle più prestigiose della Paris Fashion Week, quella di Dior, oltretutto in occasione del debutto di uno degli stilisti più attesi del momento. Per Matilde Lucidi, 18 anni, doveva essere un sogno che si avverava. E in parte lo è stato. Ma si è trasformato quasi subito in un battesimo del fuoco mediatico, un confronto diretto con l’accusa più infamante per chi, come lei, è “figlia di”: quella di essere una “ raccomandata “. Poche ore dopo la sua sfilata per la collezione PrimaveraEstate 2026 di Dior, i social sono stati inondati non solo di complimenti, ma anche di commenti velenosi che sminuivano il suo traguardo, attribuendolo unicamente all’influenza della madre, la supermodella Bianca Balt i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

