Scarpate dello svincolo di Palmi limitazioni al traffico veicolare sull’A2 | ecco quando
Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare che scatteranno giovedì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le 12. 30.È quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
#villabate Incidente in moto sull’A19, donna salvata dopo una caduta in un dirupo Tragedia sfiorata questa mattina nei pressi dello svincolo di Villabate: due motociclisti sono usciti di strada finendo in una scarpata. La donna, in condizioni critiche, è stata r - facebook.com Vai su Facebook
Autostrada A2, limitazioni al traffico a Palmi per lavori di messa in sicurezza - Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo a Palmi (RC), si rendono necessarie delle limitazioni al transito ... citynow.it scrive
Palmi, chiusa temporaneamente la rampa nord dello svincolo dell’autostrada A2 per lavori di messa in sicurezza - Il personale Anas sarà presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e gestire il flusso dei veicoli durante i lavori ... Secondo reggiotv.it