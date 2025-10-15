Scarpate dello svincolo di Palmi limitazioni al traffico veicolare sull’A2 | ecco quando

Reggiotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare che scatteranno giovedì 16 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le 12. 30.È quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scarpate svincolo palmi limitazioniAutostrada A2, limitazioni al traffico a Palmi per lavori di messa in sicurezza - Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo a Palmi (RC), si rendono necessarie delle limitazioni al transito ... citynow.it scrive

scarpate svincolo palmi limitazioniPalmi, chiusa temporaneamente la rampa nord dello svincolo dell’autostrada A2 per lavori di messa in sicurezza - Il personale Anas sarà presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e gestire il flusso dei veicoli durante i lavori ... Secondo reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Scarpate Svincolo Palmi Limitazioni