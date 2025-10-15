Scarico abusivo nel suolo | nei guai titolare di opificio Sequestrato l' intero impianto
Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre 2025, a San Felice a Cancello, i carabinieri della Stazione di Cancello hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 74 anni, già noto alle forze dell’ordine, titolare di un opificio industriale, ritenuto responsabile di violazioni in materia ambientale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
