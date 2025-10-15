Scappa coi figli all'estero senza avvisare il padre | condannata ma non si sa cosa succederà ai bambini

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso oggi con una condanna a 4 anni di reclusione e al pagamento di 20mila euro, il processo a una madre accusata di sottrazione di minori perché nell'agosto 2022 è partita per le Filippine con i due figli senza avvisare il padre. Lui non li ha più visti da quel momento, la sua avvocata: "Piccola vittoria, combatterà per riaverli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Scappa coi figli: fermato. Voleva portarli all’estero per vendicarsi della ex - Modena, 29 luglio 2025 – Al solo scopo di vendicarsi le avrebbe vietato di vedere i suoi due figli per quasi un anno. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Scappa Figli Estero Senza