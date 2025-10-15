Scandicci muore cadendo dalla finestra mentre pulisce i vetri

Scandicci (Firenze), 15 ottobre 2025 – Tragedia a Scandicci: una donna è morta perdendo l’equilibrio mentre, vicino al davanzale di una finestra, stava pulendo i vetri. Accade nella mattina di mercoledì 15 ottobre. Ed è profondo ora il dolore della città per la scomparsa della 68enne. Intenta in alcune pulizie in casa. Avrebbe perso l’equilibrio appunto finendo pesantemente sull’asfalto. Sono state alcune persone della zona a dare l’allarme. Inutile ogni tentativo di rianimazione del 118. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, muore cadendo dalla finestra mentre pulisce i vetri

