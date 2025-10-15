Scandicci | donna muore cadendo dalla finestra mentre pulisce vetri

Stamattina, 15 ottobre 2025, a Scandicci, in via Alfredo Casella, una donna di 68 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento al primo piano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci: donna muore cadendo dalla finestra mentre pulisce vetri

