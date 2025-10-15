Scandicci anziano trovato morto in casa | rischio rinvio a giudizio per il figlio già condannato per il decesso della madre

La procura ha chiuso le indagini e potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato. L'anziano fu trovato morto nella sua abitazione, a Scandicci il 27 gennaio 2025: l'autopsia confermò che il decesso era compatibile con un'asfissia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci, anziano trovato morto in casa: rischio rinvio a giudizio per il figlio, già condannato per il decesso della madre

