Scamacca Atalanta l’attaccante ha un obiettivo | ecco di cosa si tratta

Scamacca Atalanta: ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante romano. Quando ritornerà a completa disposizione di Juric. La settimana si apre con una ventata di ottimismo in casa Atalanta: Gianluca Scamacca è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre quaranta giorni di stop. Un ritorno tanto atteso quanto significativo per la squadra di Ivan .

? BREAKING – #Atalanta, in gruppo #Scamacca, Zalewski e Scalvini! #Bellanova, Kolasinac e Kossounou… ? - X Vai su X

#Atalanta già in campo a #Zingonia: buone notizie per #Scamacca - facebook.com Vai su Facebook

Atalanta, infortunio Scamacca: cosa ha e quando torna, le ultime - Scamacca ha sofferto per una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Segnala msn.com

Atalanta-Lazio: Juric ha recuperato Scamacca e altri due giocatori - Le ultime da Zingonia verso il match coi biancocelesti Ivan Juric può finalmente guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ... Da lazionews24.com

Atalanta, sorpresa Scamacca: il centravanti si allena con la squadra - Martedì 14 ottobre, alla ripresa della preparazione, Juric ha ritrovato l’attaccante che sembra aver superato l’infiammazione. Lo riporta ecodibergamo.it