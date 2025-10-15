Scaloni chiude all’ipotesi Italia per Soulé | Non è possibile Il ct lo vede nel futuro dell’Albiceleste
Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha spento definitivamente le voci che volevano Matías Soulé in orbita Nazionale italiana. Alla vigilia dell’ultimo impegno dell’Albiceleste, il ct ha chiarito che l’esterno classe 2003 rientra pienamente nel progetto tecnico argentino e che un suo passaggio all’Italia “non è possibile”. La presa di posizione arriva dopo giorni di speculazioni, alimentate dall’idea che il giocatore — in attesa di un’eventuale chiamata con la Selección maggiore — potesse valutare l’opzione azzurra. Scaloni ha invece ribadito la volontà di blindare i profili più promettenti e accompagnarli gradualmente all’esordio, inserendoli nel gruppo con tempi e tappe precise. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lionel Scaloni chiude alla possibilità di vedere Soulé con la maglia dell’Italia: il CT argentino ha ribadito come abbia piena fiducia nel calciatore della Roma ammettendo di seguirlo già da tempo. Il futuro di Soulé sarà con l’Albiceleste a patto che non ci siano - facebook.com Vai su Facebook
Lionel Scaloni chiude alla possibilità di vedere Soulé con la maglia dell’Italia: il CT argentino ha ribadito come abbia piena fiducia nel calciatore della Roma ammettendo di seguirlo già da tempo. Il futuro di Soulé sarà con l’Albiceleste a patto che non ci siano - X Vai su X
Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni lo blinda: stroncati i sogni dei tifosi azzurri - Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto: «È nel nostro mirino». Scrive calcionews24.com
Soulé Italia, il ct dell’Argentina Scaloni esce allo scoperto e spegne la suggestione azzurra: «È nel nostro mirino». Lo ha detto sull’ex Juventus! - Soulé Italia, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha chiarito la situazione relativa a quale Nazionale farà parte l’ex Juventus. Secondo juventusnews24.com