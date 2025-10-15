Scaloni chiude all’ipotesi Italia per Soulé | Non è possibile Il ct lo vede nel futuro dell’Albiceleste

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha spento definitivamente le voci che volevano Matías Soulé in orbita Nazionale italiana. Alla vigilia dell’ultimo impegno dell’Albiceleste, il ct ha chiarito che l’esterno classe 2003 rientra pienamente nel progetto tecnico argentino e che un suo passaggio allItalia “non è possibile”. La presa di posizione arriva dopo giorni di speculazioni, alimentate dall’idea che il giocatore — in attesa di un’eventuale chiamata con la Selección maggiore — potesse valutare l’opzione azzurra. Scaloni ha invece ribadito la volontà di blindare i profili più promettenti e accompagnarli gradualmente all’esordio, inserendoli nel gruppo con tempi e tappe precise. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

