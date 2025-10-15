Saviano-Mollicone scontro social | Invita a omertà La replica | Se non sai rispondere insulti
(Adnkronos) – Scontro a colpi di video sui social tra Roberto Saviano e il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. "Caro Saviano, come insegna la classica propaganda comunista, quando non si sa rispondere nel merito, si scredita l’avversario, insultandolo come fai tu". Attacca Mollicone nel video social in cui risponde alle parole di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Un ragazzo ucciso a Palermo e Mollicone, come sempre, dà la colpa alle serie tv. Un invito all’omertà mascherato. Ma davvero crede che raccontare il crimine significhi promuoverlo? Zola non promuove la prostituzione, Shakespeare non promuove il suicidio - facebook.com Vai su Facebook
