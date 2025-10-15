Sassi e paura a Udine | ferita la giornalista trentina Elisa Dossi

Momenti di guerriglia urbana a Udine durante la partita Italia–Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Tra lacrimogeni, bottiglie e pietre lanciate, la giornalista trentina Elisa Dossi, inviata di RaiNews24, è rimasta ferita a una gamba mentre stava seguendo il corteo dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un pomeriggio di paura nel materano: tornado colpisce la fascia ionica Oggi pomeriggio il cielo sul Materano si è trasformato in uno scenario surreale. Nella fascia ionica, in particolare nella zona di Policoro, un violento tornado ha fatto irruzione, sorpre - facebook.com Vai su Facebook

Elisa Dossi, chi è la giornalista Rai ferita a Udine/ Colpita dai manifestanti Pro Pal con una pietra - Elisa Dossi, chi è la giornalista ferita a Udine: l'inviata della Rai è stata colpita da una pietra lanciata da un manifestante Pro Pal ... Lo riporta ilsussidiario.net

A Udine scontri tra polizia e Pro-Pal, feriti un operatore tv e una giornalista. Fischi all'inno israeliano - Quando già il corteo era finito e la partita era cominciata, il centro della città è diventato teatro di incidenti provocati da un gruppo di 200 persone che si sono scagliate contro le forze dell’ordi ... Come scrive gazzetta.it

Italia-Israele, violenti scontri tra proPal e polizia: sassaiola contro forze dell'ordine e giornalisti, ci sono feriti gravi. Nel corteo anche i... - Scontri accesi alla manifestazione proPal in occasione della partita Italia- msn.com scrive