Sassi e paura a Udine | ferita la giornalista trentina Elisa Dossi

Momenti di guerriglia urbana a Udine durante la partita Italia–Israele, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Tra lacrimogeni, bottiglie e pietre lanciate, la giornalista trentina Elisa Dossi, inviata di RaiNews24, è rimasta ferita a una gamba mentre stava seguendo il corteo dei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

