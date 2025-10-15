«Dobbiamo uscire dallo stereotipo dell’ingegnere classico e aprirci ai nuovi mondi dell’ingegneria, quelli che riguardano la vita quotidiana e la società in cui viviamo», ha dichiarato Irene Sassetti, tesoriera e consigliera nazionale del Consiglio nazionale degli ingegneri, a margine del 69° Congresso nazionale della categoria, che ha fatto tappa a Rijeka. «Pensiamo – ha aggiunto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sassetti (Cni): “Serve un’ingegneria nuova, più vicina alla società e al futuro”