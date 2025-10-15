Sardegna Todde resta governatrice | la sentenza della Consulta

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte costituzionale si è espressa sul caso Todde, nello specifico sul ricorso relativo all’ordinanza-ingiunzione emanata il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari. La Consulta ha stabilito che non spettava a questo organo, né quindi allo Stato, dichiarare che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» né disporre «la trasmissione della presente ordinanzaingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna». 🔗 Leggi su Lettera43.it

