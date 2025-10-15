Sardegna Todde resta governatrice | la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale si è espressa sul caso Todde, nello specifico sul ricorso relativo all’ordinanza-ingiunzione emanata il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari. La Consulta ha stabilito che non spettava a questo organo, né quindi allo Stato, dichiarare che «si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto» né disporre «la trasmissione della presente ordinanzaingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Allarme in Sardegna, i poliziotti non riescono ad arrivare alla fine del mese: appello del Siulp al governatore Todde. Se non si tratta di un vero e proprio allarme allora poco ci manca. La cosa certa è che in Sardegna faticano ad arrivare alla fine del mese. Seg - facebook.com Vai su Facebook
Detenuti al 41 bis in Sardegna, Todde vede Nordio: «Contrari, rischio di infiltrazioni mafiose» - X Vai su X
La Consulta: “Todde resta presidente” | Annullata l’ordinanza di decadenza - Secondo la Corte Costituzionale il Collegio regionale di garanzia elettorale non aveva il potere di dichiararne la decadenza ... Si legge su cagliaripad.it
Consulta, il Collegio di garanzia non poteva dichiarare decaduta Alessandra Todde: “Ha esorbitato dai propri poteri” - Il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, ha “ esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attri ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Caso Todde, Consulta: il collegio di garanzia non poteva decidere sulla decadenza - "ha esorbitato dai propri poteri, pronunciandosi sulla decadenza" della ... Da repubblica.it