Sardegna | Schlein ' Pd convintamente al fianco di Todde avanti così' **

15 ott 2025

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Costituzionale è un'ottima notizia, di cui eravamo sicuri: Alessandra Todde continuerà nell'ottimo lavoro che già sta facendo e per cui è stata votata dai cittadini sardi. Il Partito Democratico è convintamente al suo fianco nel progetto per la Sardegna, regione che appena lo scorso anno la nostra coalizione unita ha saputo strappare al malgoverno della destra. Avanti così, Alessandra!”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

