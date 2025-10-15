**Sardegna | Schlein ' Pd convintamente al fianco di Todde avanti così' **
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Costituzionale è un'ottima notizia, di cui eravamo sicuri: Alessandra Todde continuerà nell'ottimo lavoro che già sta facendo e per cui è stata votata dai cittadini sardi. Il Partito Democratico è convintamente al suo fianco nel progetto per la Sardegna, regione che appena lo scorso anno la nostra coalizione unita ha saputo strappare al malgoverno della destra. Avanti così, Alessandra!”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
#dimartedi Elezioni regionali, Elly Schlein sulla vittoria del centrosinistra in Toscana: "Siamo in pista e siamo pronti a vincere anche le prossime". - facebook.com Vai su Facebook
La segretaria dem #Schlein esulta dopo la vittoria in #Toscana: "Mi pare che dall’altra parte abbiano cantato vittoria troppo presto, i conti si fanno alla fine" - X Vai su X
**Sardegna: Schlein, 'Pd convintamente al fianco di Todde, avanti così'** - “La decisione della Corte Costituzionale è un'ottima notizia, di cui eravamo sicuri: Alessandra Todde continuerà ... iltempo.it scrive
I 18 anni del Pd e la domanda: ma Schlein (e quindi il partito) non vince mai? - La domanda, tra gli addetti ai lavori, circola con insistenza. Scrive ilmessaggero.it
Devastata la sede del Pd Sardegna, la solidarietà di Elly Schlein - Ci auguriamo che presto vengano individuati i responsabili, ma sia chiaro: ... Da partitodemocratico.it