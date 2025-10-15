Sardegna la Consulta salva Alessandra Todde Lei esulta ma la partita non è chiusa | la parola passa alla Corte d’Appello

La Consulta salva Alessandra Todde: stop alla decadenza. L’esponente M5S resta dunque alla guida della Regione Sardegna, nonostante la stessa Corte costituzionale abbia riconosciuto l’esistenza di «pur gravi fattispecie contestate alla Presidente eletta». Non si tratta dell’unico elemento di debolezza che resta pendente: la partita potrebbe non essere chiusa del tutto, perché il 21 novembre i giudici della Corte di Appello di Cagliari dovranno esprimersi sulla sentenza del tribunale civile cittadino, che l’ha già dichiarata decaduta. La Corte costituzionale ha avvertito che «rimane impregiudicata la questione relativa alla possibilità di riqualificazione dei fatti, che è rimessa al giudice civile, competente per il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sardegna, la Consulta “salva” Alessandra Todde. Lei esulta, ma la partita non è chiusa: la parola passa alla Corte d’Appello

