Sardegna la Consulta annulla la decadenza della presidente Todde
La Corte costituzionale, con la sentenza 148 pubblicata oggi, 15 ottobre 2025, si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato, avente a oggetto l’ordinanza-ingiunzione emessa il 20 dicembre 2024 dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari. La corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e dunque al collegio affermare, nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto”, né di disporre “la trasmissione della presente ordinanzaingiunzione al presidente del consiglio regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di presidente della regione Sardegna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
