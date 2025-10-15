Sardegna caso Todde | la Corte costituzionale dà torto al consiglio regionale

Il collegio regionale di garanzia elettorale ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. E quindi è inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari che ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 148, pubblicata oggi. La decadenza. Il collegio ha esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online