Sardegna caso Todde | la Corte costituzionale annulla la dichiarazione di decadenza

L’articolo è stato aggiornato in seguito ad una segnalazione Il collegio regionale di garanzia elettorale (cioè l’organo istituito presso la Corte di appello per valutare le spese elettorali dei candidati, presieduto dal presidente della Corte d’appello) ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità. E quindi è inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari che ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia. 🔗 Leggi su Open.online