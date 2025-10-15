Sardegna Alessandra Todde resta governatrice | Consulta annulla decadenza

(Adnkronos) – La Consulta salva Alessandra Todde: stop alla decadenza, resta alla guida della Regione Sardegna. La Regione aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi sono arrivate le sentenze, la più importante è quella che va contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente della Regione. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com