Sardegna Alessandra Todde resta governatrice | Consulta annulla decadenza
(Adnkronos) – La Consulta salva Alessandra Todde: stop alla decadenza, resta alla guida della Regione Sardegna. La Regione aveva presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale e oggi sono arrivate le sentenze, la più importante è quella che va contro le decisioni del Collegio elettorale che aveva chiesto la decadenza della consigliera e presidente della Regione. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
