Sara Riot | Musica pop punk e tatuaggi Dal mio negozio di Savona ecco il mondo in rosazzuro
Il progetto della manager di 38 anni, socia di “Alien8 Tattoo Studio” alle Fornaci: “Sono tanti gli artisti che vengono qui a parlare di dischi. Pochi gli spazi in città”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sabato in Fornace festeggiamo i 20 anni di C.i.m.A con BASS RIOT - 20° C.i.m.A DnBday // Leleprox & B_Team - NO ALLO SGOMBERO! - facebook.com Vai su Facebook
Riot produce agenti a manetta con kit ridicoli. Procede a produrre un campione che nega montagne di Kit. Oh sì, sarà sicuramente facile da bilanciare come agente, tipo Astra che c'han messo 2 anni. - X Vai su X
Sara Riot: “Musica pop punk e tatuaggi. Dal mio negozio di Savona ecco il mondo in rosazzuro” - Il progetto della manager di 38 anni, socia di “Alien8 Tattoo Studio” alle Fornaci: “Sono tanti gli artisti che vengono qui a parlare di dischi. Riporta ilsecoloxix.it