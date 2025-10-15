Negli ultimi giorni la Grecia è stata attraversata da un’ondata di proteste che ha riportato in piazza migliaia di lavoratori, sindacalisti e studenti. Al centro della contesa c’è una nuova proposta legislativa che mira a modificare in modo radicale l’organizzazione del lavoro nel settore privato, sollevando un acceso dibattito tra governo e opposizione. Il provvedimento, ritenuto da molti come un passo indietro nei diritti dei lavoratori, ha riacceso una tensione sociale che covava da tempo, alimentata da un’economia ancora fragile e da anni di austerità. Le manifestazioni e gli scioperi generali che hanno paralizzato parte del Paese hanno espresso chiaramente il dissenso della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sarà legale lavorare 13 ore al giorno”. Cosa sta succedendo in Grecia