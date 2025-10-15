Sapko Ibrahimovic chi era il fratello maggiore di Zlatan morto di leucemia

Zlatan Ibrahimovic aveva un  fratello maggiore  che si chiamava  Sapko. La scomparsa del fratello, avvenuta nel 2014, ha profondamente scosso il calciatore che ancora oggi lo ricorda con profondo affetto e tanta tristezza. Insieme al fratello e alla famiglia è cresciuto a  Rosengård, un sobborgo di Malmö densamente popolato. Si è ammalato di  leucemia  e dopo 14 mesi di lotta contro la malattia è deceduto nel  2014  a 41 anni. I funerali si sono tenuti in forma privata in Svezia con rito musulmano. La salma è stata poi trasportata al cimitero di Malmö. Lo steso Zlatan era presente quando il feretro è stato seppellito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

