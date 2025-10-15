Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Così "600 camion saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori", ha riportato l'emittente sul suo sito web senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sanzioni revocate, Israele riapre il valico di Rafah agli aiuti. Identificate le salme dei primi due ostaggi, oggi Hamas restituirà altri 4 corpi