Sanzioni revocate Israele riapre il valico di Rafah agli aiuti Identificate le salme dei primi due ostaggi oggi Hamas restituirà altri 4 corpi
Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Così "600 camion saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori", ha riportato l'emittente sul suo sito web senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Tv Israele, riapre il valico di Rafah e tornano gli aiuti umanitari a Gaza - Identificati i primi corpi degli ostaggi restituiti da Hamas (ANSA) ... Scrive ansa.it
Tv Israele: il governo riapre il valico di Rafah - Il governo israeliano ha deciso di annullare alcune delle sanzioni come la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura dei collegamenti con Gaza ... Riporta avvenire.it
Sanzioni revocate, Israele riapre il valico di Rafah agli aiuti. Identificate le salme dei primi due ostaggi, oggi Hamas restituirà altri 4 corpi - che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. Riporta msn.com