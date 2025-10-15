Sant’Eustorgio e le reliquie dei Magi Un gemellaggio deciso dalla storia

Un altro passo verso il gemellaggio tra Arcore e Betlemme: lunedì, la giunta e il consiglio comunale guidati da Maurizio Bono hanno accolto il sindaco Maher Canawati, "in un clima di profondo significato simbolico e istituzionale". L’iter è già formalmente avviato "e ora in attesa delle necessarie autorizzazioni ministeriali", spiega l’amministrazione. Ma il significato dell’incontro va ben oltre i passaggi burocratici: è un gesto concreto di apertura e dialogo, arrivato proprio il giorno della firma degli accordi di Sharm el-Sheikh. "La guerra finirà, ma la pace è solo all’inizio": è con queste parole che le istituzioni hanno voluto sottolineare come la vera sfida sia quella di costruire relazioni durature capaci "di superare l’odio, il dolore e i rancori che troppo a lungo hanno segnato le rispettive comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

