Sant’Anastasia | Una serra in giardino per la marijuana Carabinieri arrestano 35enne
Serra artigianale scoperta a Sant’Anastasia: arrestato 35enne con oltre 4 chili di marijuana tra piante e infiorescenze pronte allo spaccio.. Una serra costruita ad hoc per della marijuana a chilometro zero quella che hanno trovato a Sant’Anastasia i carabinieri della locale stazione. I militari perquisiscono l’abitazione di A. C., 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Nel giardino di casa una serra perfettamente progetta. Un sistema di illuminazione temporizzato e ventole di areazione proteggono 6 piante di marijuana alte tra il metro e 40 e il metro e 70. Durante la perquisizione, però, i carabinieri trovano anche altra droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
