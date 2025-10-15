SANT’ANASTASIA, Napoli 14 OTTOBRE 2025 – Una serra artigianale, ma perfettamente attrezzata per la coltivazione di marijuana, è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Sant’Anastasia nel giardino di un’abitazione privata. In manette è finito Antonio Capone, 35 anni, del posto, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto sei piante di marijuana alte tra un metro e 40 e un metro e 70, coltivate all’interno di una struttura dotata di sistemi di illuminazione temporizzata e ventilazione per la crescita controllata. Nella stessa abitazione sono stati trovati anche 800 grammi di infiorescenze essiccate e altri 3,3 chilogrammi di marijuana in fase di lavorazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Sant’Anastasia, serra per la marijuana nel giardino di casa: arrestato 35enne