Santa Lucia torna agli anni '80 | a Napoli si gira il film sul pugile Patrizio Oliva auto e costumi d'epoca

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprese in corso per il film "La promessa di Patrizio", sulla vita del campione napoletano di pugilato: troupe e attori nel Borgo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

santa lucia torna agliSanta Lucia torna agli anni ’80: a Napoli si gira il film sul pugile Patrizio Oliva, auto e costumi d’epoca - Riprese in corso per il film "La promessa di Patrizio", sulla vita del campione napoletano di pugilato: troupe e attori nel Borgo Santa Lucia ... fanpage.it scrive

Santa Lucia, benedizione agli occhi ma senza toccarli - Domenica 13 si celebra Santa Lucia, protettrice della vista, una festa molto sentita dai forlivesi, e quest’anno il suo svolgimento nella chiesa di corso della Repubblica, dove è parroco don Enrico ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Santa Lucia Torna Agli