Santa Lucia torna agli anni '80 | a Napoli si gira il film sul pugile Patrizio Oliva auto e costumi d'epoca
Riprese in corso per il film "La promessa di Patrizio", sulla vita del campione napoletano di pugilato: troupe e attori nel Borgo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
TVA Sicilia. . Dall’Inghilterra ad Adrano per ricostruire le vicende storiche del nonno, ufficiale dell’esercito austro-ungarico prigioniero nel monastero di Santa Lucia nel corso della Prima guerra mondiale. A guidare la nipote la Pro Loco - facebook.com Vai su Facebook
Santa Lucia torna agli anni ’80: a Napoli si gira il film sul pugile Patrizio Oliva, auto e costumi d’epoca - Riprese in corso per il film "La promessa di Patrizio", sulla vita del campione napoletano di pugilato: troupe e attori nel Borgo Santa Lucia ... fanpage.it scrive
Santa Lucia, benedizione agli occhi ma senza toccarli - Domenica 13 si celebra Santa Lucia, protettrice della vista, una festa molto sentita dai forlivesi, e quest’anno il suo svolgimento nella chiesa di corso della Repubblica, dove è parroco don Enrico ... Come scrive ilrestodelcarlino.it