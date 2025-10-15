Santa Lucia del Mela ricorda Impastato parco giochi e via intitolati a Peppino e Felicia | Simboli di coraggio e resistenza

Una giornata colma di emozione, memoria e impegno civile quella vissuta a Santa Lucia del Mela, dove studenti, docenti e istituzioni hanno accolto Giovanni Impastato, fratello di Peppino e figlio di Felicia Bartolotta, figure simbolo della lotta contro la mafia e del coraggio civile.L’incontro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

TVA Sicilia. . Dall’Inghilterra ad Adrano per ricostruire le vicende storiche del nonno, ufficiale dell’esercito austro-ungarico prigioniero nel monastero di Santa Lucia nel corso della Prima guerra mondiale. A guidare la nipote la Pro Loco - facebook.com Vai su Facebook

Santa Lucia del Mela, tutto pronto per il corteo storico multiepocale “Historia”: programma e percorso - L’associazione “Antiche Torri”, con il patrocinio del Comune di Santa Lucia del Mela e della Regione Sicilia, “è lieta di invitare cittadini e visitatori al gran corteo storico multiepocale “Historia” ... Come scrive strettoweb.com