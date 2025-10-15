Santa Lucia del Mela ricorda Impastato parco giochi e via intitolati a Peppino e Felicia | Simboli di coraggio e resistenza

Una giornata colma di emozione, memoria e impegno civile quella vissuta a Santa Lucia del Mela, dove studenti, docenti e istituzioni hanno accolto Giovanni Impastato, fratello di Peppino e figlio di Felicia Bartolotta, figure simbolo della lotta contro la mafia e del coraggio civile.L’incontro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

