Santa Croce Camerina ladro entra in casa a Casuzze ma il proprietario lo vede dalle telecamere

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Santa Croce Camerina un 43enne albanese per furto in abitazione: colto in flagrante grazie alla videosorveglianza e all'intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

santa croce camerina ladro entra in casa a casuzze ma il proprietario lo vede dalle telecamere

© Notizie.virgilio.it - Santa Croce Camerina, ladro entra in casa a Casuzze ma il proprietario lo vede dalle telecamere

Leggi anche questi approfondimenti

santa croce camerina ladroSanta Croce Camerina, ladro entra in casa a Casuzze ma il proprietario lo vede dalle telecamere - Arrestato a Santa Croce Camerina un 43enne albanese per furto in abitazione: colto in flagrante grazie alla videosorveglianza e all'intervento dei Carabinieri. Scrive virgilio.it

santa croce camerina ladroCasuzze, arrestato in flagranza ladro d’appartamento - Carabinieri di Santa Croce Camerina arrestano in flagranza un 43enne albanese per furto in abitazione a Casuzze ... Secondo ragusah24.it

Ragusa. Furto sventato grazie alle telecamere: ladro arrestato a Casuzze dai Carabinieri - I Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 43enne albanese, regolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di ... libertasicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Santa Croce Camerina Ladro