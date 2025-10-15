SANSEPOLCRO Una sconfitta amara, di quelle che rischiano persino di far male, più a livello psicologico che di classifica. Davanti ai 2mila del Lungobisenzio (il che la dice lunga sulla fame di calcio che è tornata a Prato), il Sansepolcro era riuscito a costruirsi un vantaggio mantenuto fino al 34’ della ripresa grazie alla prima rete in campionato di Lorenzo Belli, poi in meno di due minuti ha dilapidato tutto il prezioso capitale che aveva accumulato. Da tre punti a zero in un battibaleno o quasi. Che il Prato non sarebbe rimasto a guardare era nella logica delle cose; che quella del tecnico Venturi sia una formazione costruita per stare in alto è altresì innegabile; che si becchino due reti nel giro di secondi non può però starci, anche se il gioco del pallone riserva spesso questo e altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sansepolcro: ora il Siena