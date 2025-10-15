Sanremo Giovani sarà Gianluca Gazzoli il conduttore

AdnKronos ha svelato che Gianluca Gazzoli, noto podcaster, sarà il conduttore di Sanremo Giovani: dal web alla tv, chi è il famoso volto di Youtube. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo Giovani, sarà Gianluca Gazzoli il conduttore

News recenti che potrebbero piacerti

#SanremoGiovani, Gianluca #Gazzoli verso la conduzione ? @GalantoMassimo - X Vai su X

Volto nuovo alla guida di Sanremo Giovani 2025: sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte” (gli altri due ar - facebook.com Vai su Facebook

Gianluca Gazzoli condurrà 'Sanremo Giovani': manca solo la firma - Sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare l’edizione 2025 di 'Sanremo Giovani', il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggia ... Scrive msn.com

Sanremo Giovani, il regolamento della prossima edizione - it, è aperto a giovani artisti che, al 1° gennaio 2026, avranno tra i 16 e i 29 anni. Riporta iodonna.it

Sanremo Giovani 2025, online il regolamento - Carlo Conti, conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera ... Segnala tg24.sky.it