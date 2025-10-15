Sanremo Giovani Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? Manca solo la firma

Il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli guiderà con ogni probabilità l’edizione 2025 di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti chiamati a gareggiare all’Ariston il prossimo febbraio. Secondo fonti molto attendibili, mancherebbe solo la firma all’accordo. Gianluca Gazzoli al timone di Sanremo Giovani. Gianluca Gazzoli, noto al grande pubblico per il podcast Passa dal BMST, sarà il conduttore dell’edizione 2025 di Sanremo Giovani. A rivelarlo è l’ Adnkronos, che cita fonti qualificate. La notizia arriva a ridosso della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fissata per oggi, 15 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? “Manca solo la firma”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi alle 18 chiudono le iscrizioni di #SanremoGiovani2025 Commissione ancora top secret, regolamenti in ritardo e voci su Nicola Savino e Giorgia al fianco di Carlo Conti. Tutti i nodi (e le attese) su All Music Italia http://allmusicitalia.it - X Vai su X

Volto nuovo alla guida di Sanremo Giovani 2025: sarà con tutta probabilità Gianluca Gazzoli a guidare il contest musicale che selezionerà due dei quattro artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte” (gli altri due ar - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti avrebbe scelto il conduttore di Sanremo Giovani 2025. E sulla sua spalla all'Ariston... - L'indiscrezione, anticipata pochi giorni fa dal blogger Massimo Galanto, è stata confermata anche dall'agenzia AdnKronos, che riporta il nome del noto speaker radiofonico e volto del podcast Passa dal ... Segnala cosmopolitan.com

Sanremo Giovani, Gianluca Gazzoli scelto da Carlo Conti? “Manca solo la firma” - Anche sui social Gianluca Gazzoli è molto seguito: il suo post per ricordare la mamma scomparsa è diventato virale in poche ore, così come alcuni estratti dalle interviste di Passa dal BTSM. Riporta dilei.it

Gianluca Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani? Dall'infanzia al primo sms con la moglie, dal podcast BSMT ai premi vinti - Si avvicina l'inizio della nuova edizione di Sanremo Giovani, il contest musicale che selezionerà due artisti destinati a gareggiare al Festival di Sanremo 2026 nella ... Lo riporta ilmessaggero.it