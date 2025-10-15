Sanremo 2026 | le anticipazioni sui cantanti in gara La lista con i nomi più papabili

Manca ancora qualche mese all'inizio di Sanremo 2026 eppure iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui nomi degli artisti che potrebbero salire sul palco dell'Ariston il prossimo anno. Non c'è alcuna ufficialità ma l'elenco diffuso da Adnkronos sembra abbastanza plausibile in quanto decisamente variegato. Un gruppo eterogeneo. Nell'elenco dei presunti partecipanti a Sanremo 2026 ci sono alcune vecchie glorie come Patty Pravo, Donatella Rettore o Fausto Leali; giovanissimi come Settembre o Trigno; graditi ritorni come Angelina Mango e Sangiovanni (entrambi lontani per un po' dalle scene), rivelazioni recenti come L a Nina e artisti che sarebbero al loro primo Sanremo come Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026: le anticipazioni sui cantanti in gara. La lista con i nomi più papabili

