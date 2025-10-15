Sanremo 2026 la lista dei possibili cantanti | presenti due ex di Amici
Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare su Rai 1 nell’ultima settimana di febbraio, con Carlo Conti nuovamente alla guida del più amato evento musicale italiano. Sarà il secondo e ultimo Festival firmato dal conduttore toscano, che ha deciso di concludere il suo percorso dopo cinque edizioni. Le novità non mancheranno, a partire dalla selezione dei giovani e da una rosa di possibili Big che promette di stupire il pubblico. Carlo Conti lascia dopo Sanremo 2026. Come riportato da Adnkronos, Carlo Conti avrebbe già chiarito la sua intenzione di fermarsi dopo la prossima edizione: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
News recenti che potrebbero piacerti
La lista civica rinnova l’alleanza con Sanremo che l’ha portata ad primato dei consensi nel 2024. “Siamo fatti di uomini e idee” - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, ecco i possibili Big in gara - A distanza di quattro mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, spuntano i nomi dei possibili Big in gara. Lo riporta novella2000.it
Le prime indiscrezioni su Sanremo 2026 - Mancano meno di quattro mesi all'inizio di Sanremo 2026 e qualche settimana all'annuncio ufficiale dei big in gara. r101.it scrive
Sanremo 2026: rumors sui big in gara e novità del regolamento - Festival di Sanremo 2026: tutti i rumors sui cantanti in gara, da Tiziano Ferro a Blanco, e le novità del regolamento annunciate da Carlo Conti. lifestyleblog.it scrive