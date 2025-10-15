Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare su Rai 1 nell’ultima settimana di febbraio, con Carlo Conti nuovamente alla guida del più amato evento musicale italiano. Sarà il secondo e ultimo Festival firmato dal conduttore toscano, che ha deciso di concludere il suo percorso dopo cinque edizioni. Le novità non mancheranno, a partire dalla selezione dei giovani e da una rosa di possibili Big che promette di stupire il pubblico. Carlo Conti lascia dopo Sanremo 2026. Come riportato da Adnkronos, Carlo Conti avrebbe già chiarito la sua intenzione di fermarsi dopo la prossima edizione: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Sanremo 2026, la lista dei possibili cantanti: presenti due ex di Amici