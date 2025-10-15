Sanremo 2026 i big in gara | tornano Sangiovanni e Angelina Mango

Tra artisti affermati e giovani talenti, sul palco tornano volti noti come Blanco, Angelina Mango e Sangiovanni, accanto a icone della musica italiana e nuove leve della scena contemporanea. Dopo un periodo di assenza, tornano a farsi sentire nomi che hanno lasciato il segno nelle ultime edizioni del Festival. Blanco, rimasto a lungo lontano dai riflettori, si prepara a una nuova fase della sua carriera. Insieme a lui anche Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi temporaneamente distanti dal palco per motivi personali. Angelina ha dovuto affrontare problemi alle corde vocali, tornando finalmente a esibirsi dopo un anno di stop, durante il tour di Olly.

