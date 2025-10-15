Sanità pubblica | le novità nel contratto illustrate nel corso di formazione Cisl Fp Sicilia
Si sono svolte ieri a Catania e oggi a Palermo le due tappe degli incontri promossi da Cisl Fp Sicilia e dedicati alle “Novità del Ccnl 2022-2024 Sanità pubblica”. Un’iniziativa che ha coinvolto attivamente delegati aziendali ed Rsu del comparto Sanità provenienti da tutti i territori siciliani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
