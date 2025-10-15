Sanità pubblica Il Comune promuove screening gratuiti

La giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, riservato agli enti pubblici e privati gestori di attività sanitarie, per la realizzazione di screening sanitari gratuiti rivolti alla cittadinanza. "In previsione della prossima edizione degli Stati Generali della salute e della Giornata mondiale della salute – spiega l’assessore Giuseppe Giordano -, il Comune intende promuovere azioni concrete a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle principali patologie. Lo screening rappresenta un importante strumento di sanità pubblica per l’individuazione di patologie, consentendo interventi tempestivi e migliorando i risultati clinici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

