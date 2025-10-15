Sanità la Regione | Nessuna commissione di inchiesta sui conti
Non ci sarà nessuna commissione di inchiesta sui conti della sanità regionale come proposto da FdI-FI-Rete civica. E nemmeno una commissione di studio, proposta in seconda battuta da Rete civica. E’ stata invece approvata, a maggioranza, una risoluzione unitaria della coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
La Basilicata, pur con le sue sfide, non è una regione in emergenza sanitaria, ma una realtà che lavora per garantire equità e qualità. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, riferiti al 2023, meritano una riflessione più ampia e meno allarmistica. Non si tratta di u - facebook.com Vai su Facebook
116117 è il nuovo numero unico europeo per la continuità assistenziale con chiamate gestite da operatori sanitari disponibili h24. Il servizio è attivo su tutta Roma e provincia. - X Vai su X
Fondo Sanitario, Marsilio: nessuna intesa in Conferenza Regioni - «Nessuna intesa in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni sulla ripartizione del Fondo Sanitario nazionale. Lo riporta ilmessaggero.it
Regione, passa in commissione la proposta di una pensione integrativa per i consiglieri - Diventerà legge solo se passerà anche in Aula, ma intanto la proposta di reintrodurre una forma di pensione integrativa per i consiglieri e assessori regionali è stata approvata in commissione Affari ... Come scrive rainews.it