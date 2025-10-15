Sanità | Investing for Healthy Ageing le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile

L’invecchiamento della popolazione comporta un aumento significativo delle malattie croniche e delle condizioni di fragilità, con un impatto crescente sul Sistema sanitario nazionale. Considerando che il 23% della popolazione ha più di 65 anni e la previsione al 2025 è che questa quota raggiungerà il 34%, la prevenzione, con stili di vita salutari e immunizzazione . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanità: Investing for Healthy Ageing, le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile

Altre letture consigliate

Tg3. . Nella puntata di FuoriTg di oggi si è parlato di sanità. La protesta degli abitanti di Pray vicino a Biella, siamo tornati a distanza di un anno per vedere se la situazione è cambiata. - facebook.com Vai su Facebook

Sanità: Investing for Healthy Ageing, le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile - L’invecchiamento della popolazione comporta un aumento significativo delle malattie croniche e delle condizioni di fragilità, con un impatto crescente sul Sistema sanitario nazionale. Secondo pianetagenoa1893.net

Investing for Healthy Ageing, convegno su invecchiamento sano e sostenibile - In un’Italia sempre più anziana, con il 24,7% della popolazione già oggi over 65 e una proiezione al 34% entro il 2043, è fondamentale puntare ... Riporta msn.com