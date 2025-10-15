Il Governo ha stanziato 4 miliardi di euro per i prossimi tre anni al fine di rafforzare il sistema sanitario nazionale. Di questi, 2,4 miliardi dovrebbero essere spesi già nel 2026. L’obiettivo è un aumento del personale ospedaliero, medici, infermieri e tecnici sanitari, in modo da ridurre le liste d’attesa e permettere agli ospedali di affrontare il costante aumento dei ricoveri e degli interventi dovuto all’invecchiamento della popolazione. Per i medici, si punta soprattutto a nuove assunzioni, stipendi più alti e incentivi per dedicarsi esclusivamente al pubblico, abbandonando la libera professione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sanità in Manovra, 4 miliardi per aumentare gli stipendi di medici e infermieri