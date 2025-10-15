Sanità aiuti e sicurezza | così l' Italia aiuterà la ricostruzione di Gaza

Si è tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la riunione di governo sulla ricostruzione di Gaza, presieduta dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente fortemente voluto da Donald Trump. " L'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza - riferisce in un comunicato ufficiale l'esecutivo nazionale presiueduto da Giorgia Meloni -. L'obiettivo è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario, sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

