Sangue svolta sulle cure | terapie cellulari avanzate per i pazienti oncologici
Reggio Emilia, 15 ottobre 2025 – Un anno importante, quello in corso, per l’ Ematologia dell’ospedale di Reggio Emilia, che ha potenziato l’offerta terapeutica per i pazienti oncoematologici, iniziando la somministrazione di Terapie Cellulari Avanzate (Car-T) e il trapianto allogenico da donatore volontario non famigliare da registro mondiale (Mud). Risultati che sono stati possibili grazie alla collaborazione interdisciplinare tra l’Ematologia e il Centro Trasfusionale, rappresentato dai settori di Aferesi e di Laboratorio di Manipolazione Cellulare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il lavoro di equipe e la promozione di percorsi di formazione, per medici e infermieri coinvolti nell’attività trapiantologica, hanno reso possibile raggiungere gli elevati standard qualitativi richiesti dall’accreditamento internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un gesto d’Amore che salva la #Vita Questa mattina, davanti alla scuola in via Prampolini, si è svolta la Donazione Sangue. Vogliamo rivolgere un grazie di cuore a tutti i donatori che, con generosità e spirito di condivisione, hanno risposto presente anche - facebook.com Vai su Facebook
Sangue, svolta sulle cure: terapie cellulari avanzate per i pazienti oncologici - T’ e i trapianti di midollo da donatore non familiare ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Talassemia, svolta nelle cure: la terapia genica è da oggi ufficialmente a carico del servizio sanitario nazionale - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco che dispone la rimborsabilità per la rivoluzionaria terapia che libera i malati dalle trasfusioni ... Come scrive unionesarda.it
Villa Sofia-Cervello, via alle terapie geniche per la talassemia: accordo con Vertex - Cervello ha firmato un protocollo d’intesa con Vertex Pharmaceuticals, colosso ... blogsicilia.it scrive