Sangue svolta sulle cure | terapie cellulari avanzate per i pazienti oncologici

Reggio Emilia, 15 ottobre 2025 –  Un anno importante, quello in corso, per l’ Ematologia dell’ospedale di Reggio Emilia, che ha potenziato l’offerta terapeutica per i pazienti oncoematologici, iniziando la somministrazione di Terapie Cellulari Avanzate (Car-T) e il trapianto allogenico da donatore volontario non famigliare da registro mondiale (Mud). Risultati che sono stati possibili grazie alla collaborazione interdisciplinare tra l’Ematologia e il Centro Trasfusionale, rappresentato dai settori di Aferesi e di Laboratorio di Manipolazione Cellulare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il lavoro di equipe e la promozione di percorsi di formazione, per medici e infermieri coinvolti nell’attività trapiantologica, hanno reso possibile raggiungere gli elevati standard qualitativi richiesti dall’accreditamento internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

