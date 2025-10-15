Sancho fa una grande gaffe sui social | dimentica di cambiare account e si mette in imbarazzo

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice commento ha scatenato i tifosi che hanno cominciato a deridere Sancho: non si è accorto di aver commesso un errore molto banale sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sancho fa grande gaffeSancho fa una grande gaffe sui social: dimentica di cambiare account e si mette in imbarazzo - Un semplice commento ha scatenato i tifosi che hanno cominciato a deridere Sancho: non si è accorto di aver commesso un errore molto banale sul suo profilo ... fanpage.it scrive

sancho fa grande gaffeSancho, gaffe incredibile: si fa i complimenti da solo sui social, poi cancella tutto - L'ex obiettivo di mercato della Roma si è reso protagonista di un singolare episodio su Instagram: tifosi scatenati, cosa è successo ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sancho Fa Grande Gaffe