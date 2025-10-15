San Vittore Olona tenta di aggredire il fratello con un machete | arrestato

San Vittore Olona (Milano) - Stava litigando con il fratello brandendo un machete per minacciarlo e all’arrivo dei militari, intervenuti per cercare di portare la calma, ha ferito con una gomitata uno di questi per poi scagliarsi ugualmente sul parente: è per questo motivo che, nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno proceduto con l’arresto di un sanvittorese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate I militari sono intervenuti intorno alle 19.30 circa nell’abitazione di famiglia dei due fratelli, a seguito della segnalazione di una lite: giunti sul posto hanno trovato uno dei due, appunto il 36enne, che stava brandendo un machete mostrandolo minacciosamente al fratello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Vittore Olona, tenta di aggredire il fratello con un machete: arrestato

