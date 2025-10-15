San Vito ruspa prende fuoco | l' operatore riesce a fuggire
La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta presso il piazzale di un'azienda, produttrice di biogas, nella zona industriale Ponte Rosso per l'incendio di una pala gommata. Mentre stava caricando del mais destinato ai biodigestori la macchina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
