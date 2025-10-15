San Siro nasce la società che darà vita al nuovo impianto Gli aggiornamenti

San Siro: cresce sempre di più l'euforia in vista della creazione del nuovo stadio di Inter e Milan. Da poco è nota a tutti la società che gli darà vita. In attesa della conclusione formale della compravendita, prevista per fine ottobre, Milan e Inter continuano a fare progressi nella realizzazione del loro nuovo impianto. È stata registrata la newco Stadio San Siro Spa, la società che avrà il compito di gestire la proprietà e supervisionare la costruzione del nuovo stadio, un passo fondamentale per concretizzare il progetto tanto atteso. La composizione della newco Stadio San Siro Spa.

