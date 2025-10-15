San Siro Inter Lord Norman Foster | Una sfida affascinante tra tradizione e innovazione

Inter News 24 San Siro Inter, l’architetto britannico di fama mondiale Lord Norman Foster, che con lo studio MANICA curerà la sua progettazione, ha parlato al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, nell’edizione milanese, dedica l’ apertura al progetto del nuovo stadio che unirà Inter e Milan, ormai vicino a diventare realtà. A parlare del futuro impianto è Lord Norman Foster, architetto britannico di fama mondiale, che insieme allo studio MANICA curerà la progettazione dello stadio. IL PROGETTO – «Lo stadio? Una sfida affascinante», afferma Foster durante l’evento Next Design Perspectives alla Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Lord Norman Foster: «Una sfida affascinante tra tradizione e innovazione»

Altre letture consigliate

Vendita San Siro a Milan e Inter, non c'è ancora la data del rogito: si punta a chiudere la cessione entro fine ottobre - X Vai su X

Cittadini di #Milano contrari alla vendita dello stadio di San Siro a #Inter e #Milan si sono rivolti al Tar per annullare la delibera del Comune - facebook.com Vai su Facebook

Inter e Milan le parole dell'architetto Foster sul nuovo stadio: "San Siro è un'icona, la storia va mantenuta. Il progetto vi lascerà a bocca aperta" - Intervenuto a margine di evento a Milano alla Triennale, Lord Norman Foster ha parlato esplicitamente dell'attuale San Siro e di c ome ha in mente il nuovo stadio che dovrà sorgere accanto al Meazza e ... Come scrive calciomercato.com

Repubblica (ed.Milano): "San Siro come Wembley. Così Norman Foster ha rinnovato un simbolo" - L'edizione milanese di Repubblica titola così stamattina: "San Siro come Wembley. Scrive milannews.it

Stadio Milano, architetto Foster: ” Nuovo San Siro sfida eccitante, la storia sarà rispettata” - L'archistar lord Norman Foster a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha parlato del progetto del nuovo stadio ... Scrive msn.com