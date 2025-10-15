San Potito Sannitico in trasformazione | nuovi investimenti su strade scuole e aree pubbliche

Prosegue senza soste il processo di rinnovamento urbano della cittadina sannita, con importanti investimenti annunciati dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il territorio più moderno, sicuro e accogliente.Un finanziamento complessivo di 2,2. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

I Sassi - Trattoria gourmet | San Potito Sannitico - facebook.com Vai su Facebook

San Potito Sannitico investe su strade, scuole e spazi pubblici - San Potito Sannitico spinge sull’acceleratore del rinnovamento: una cabina di regia unica per strade, scuole e aree pubbliche sta portando nuove opere e ... Secondo pupia.tv

San Potito Sannitico, nasce il viale della Memoria in ricordo dei Caduti di guerra - Si è concluso a San Potito Sannitico l'intervento per la realizzazione del Viale della Memoria, un progetto che ha visto la creazione di un luogo simbolico in onore dei Caduti di guerra. Si legge su ilmattino.it

Nasce a San Potito Sannitico la prima comunità energetica rinnovabile della provincia - Un passo storico verso la democrazia energetica in provincia di Caserta: è nata la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) a San Potito Sannitico. ilmattino.it scrive