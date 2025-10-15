San Pietroburgo il raduno neonazista di Alexander Dugin sostenuto dal partito di Putin

A metà settembre, mentre la propaganda del Cremlino continua a giustificare l’invasione dell’Ucraina come una lotta contro i nazisti, nel cuore di San Pietroburgo si è riunito un vero e proprio congresso internazionale di movimenti di estrema destra sovranista, tra i quali anche neonazisti e neofascisti, presieduto dall’ideologo Alexander Dugin. L’incontro, preceduto da una processione religiosa guidata dal Patriarca Kirill e ospitato nella sede del Parlamento cittadino, ha visto la partecipazione di figure di spicco dell’estrema destra russa e di delegazioni provenienti da Europa, America Latina e Africa. 🔗 Leggi su Open.online